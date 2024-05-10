На Wildberries появился раздел "Сделано в Беларуси". Узнали, какую продукцию можно прибрести и по какой цене

На крупнейшем российском маркетплейсе появился раздел "Сделано в Беларуси". В нем представлены товары исключительно отечественного производства.



На площадке позиционируют, что покупатели могут приобрести качественную продукцию по сниженным ценам без участия посредников. Все производители сертифицированы торгово-промышленной палатой и отмечены специальной маркировкой. Белорусский раздел доступен и на сайте, и в приложении маркетплейса.