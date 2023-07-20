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На XI Российско-белорусском молодежном форуме подписано три соглашения о сотрудничестве
Три соглашения о сотрудничестве между молодежью Беларуси и России подписали на полях XI Международного форума. Сегодня он торжественно стартовал в Калининграде. В этом году он собрал порядка 250 человек - оффлайн и онлайн. Это лидеры движений, молодежных организаций, а также представители госструктур и учреждений стран Союзного государства.
Соглашения с российским молодежным центром и центром военно-патриотического воспитания "Авангард", а также со Всероссийским студенческим корпусом спасателей позволят расширить международное сотрудничество с регионами, обмениваться информацией, а также участвовать в студенческих проектах.
Сегодня на полях российско-белорусского форума был подписан ряд соглашений между молодежными организациями Российской Федерации и Республики Беларусь. Это непосредственно уже положенная на бумагу дорожная карта, которая позволит нашей молодежи взаимодействовать на более высоком качественном уровне. Впереди у нас еще дискуссионные площадки, круглые столы, два дня работы форума, где наши делегации будут совместно работать над выработкой проекта резолюции и над определением тех решений, в рамках которых и будет выстраиваться молодежная политика наших стран
Мы проводим форум для того, чтобы достучаться до каждого, для того, чтобы дотянуться до каждого. Это, безусловно, можно сделать только имея серьезных лидеров мнений. Ребята, которые сегодня участвуют в этом форуме, они как раз и являются этими лидерами мнений. За каждым из молодых людей, приехавших сюда из Республики Беларусь, за каждым участником форума со стороны Российской Федерации, стоит огромное количество молодых людей во всех регионах наших стран
На диалоговой площадке "Современная молодежная политика в Беларуси и России" говорят о достижениях и болевых точках. Делятся опытом, предлагают свои идеи и проекты. По окончанию форума примут резолюцию.
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