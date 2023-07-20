На XI Российско-белорусском молодежном форуме подписано три соглашения о сотрудничестве

Мы проводим форум для того, чтобы достучаться до каждого, для того, чтобы дотянуться до каждого. Это, безусловно, можно сделать только имея серьезных лидеров мнений. Ребята, которые сегодня участвуют в этом форуме, они как раз и являются этими лидерами мнений. За каждым из молодых людей, приехавших сюда из Республики Беларусь, за каждым участником форума со стороны Российской Федерации, стоит огромное количество молодых людей во всех регионах наших стран

Дмитрий Покровский, директор Департамента Министерства науки и высшего образования России