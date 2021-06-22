На ярмарке вакансий в Минске 24 июня людям с инвалидностью предложат более 80 рабочих мест

Служба занятости Минска организует 24 июня специализированную электронную ярмарку вакансий, которая будет интересна, в том числе соискателям из числа граждан с ограниченными возможностями, сообщили БелТАв комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.