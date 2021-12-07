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На ярмарке вакансий в Советском районе Минска представили более 230 рабочих мест

Работа для каждого. Более 230 рабочих мест предложили сегодня на ярмарке вакансий в Советском районе Минска. Участники ознакомились с условиями труда, получили консультации специалистов и даже прошли предварительное собеседование. В списке нанимателей столичный универмаг и сразу несколько ЖЭУ, Зеленстрой, Ремавтодор. При себе надо было иметь документ, подтверждающий личность, трудовую книжку и документ об образовании.

Найти работу можно не только во время встречи в формате тет-а-тет. Проводят и электронные ярмарки вакансий. Более 600 вариантов предложат уже в этот четверг. Вся информация в режиме реального времени. Такая форма позволяет значительно сократить период поиска работы.


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