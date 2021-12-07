На ярмарке вакансий в Советском районе Минска представили более 230 рабочих мест

Работа для каждого. Более 230 рабочих мест предложили сегодня на ярмарке вакансий в Советском районе Минска. Участники ознакомились с условиями труда, получили консультации специалистов и даже прошли предварительное собеседование. В списке нанимателей столичный универмаг и сразу несколько ЖЭУ, Зеленстрой, Ремавтодор. При себе надо было иметь документ, подтверждающий личность, трудовую книжку и документ об образовании.