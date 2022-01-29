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На YouTube под видеоверсией Послания Александра Лукашенко - комментарии с благодарностью

Послание Александра Лукашенко не оставило равнодушным народ Беларуси. Воодушевленные комментарии с благодарностью Президенту оставляют интернет-пользователи под видеоверсией Послания на YouTube-канале "Беларусь 1".

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