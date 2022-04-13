На южной границе Беларуси военные, пограничники и милиция работают в одной связке

Под охраной - важные дороги и путепроводы, ведется досмотр транспорта. Белорусская армия продолжает усиливать южные границы страны. Одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область. Военные вместе с МВД контролируют крупные магистрали.



Алексей Тишко, командир мотострелкового взвода ВС Беларуси:

Задача моего взвода состоит в организации сторожевой заставы на участке дороги и недопущении продвижения незаконных вооруженных формирований. Морально-психологическое состояние личного состава считаю высоким. Все военнослужащие ознакомлены с обстановкой в мире. Все понимают, что выполняют задачи в первую очередь для своих родных, близких, для своего народа.