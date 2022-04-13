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На южной границе Беларуси военные, пограничники и милиция работают в одной связке

Под охраной - важные дороги и путепроводы, ведется досмотр транспорта. Белорусская армия продолжает усиливать южные границы страны. Одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область. Военные вместе с МВД контролируют крупные магистрали.

Алексей Тишко, командир мотострелкового взвода ВС Беларуси:
Задача моего взвода состоит в организации сторожевой заставы на участке дороги и недопущении продвижения незаконных вооруженных формирований. Морально-психологическое состояние личного состава считаю высоким. Все военнослужащие ознакомлены с обстановкой в мире. Все понимают, что выполняют задачи в первую очередь для своих родных, близких, для своего народа.

Функция подразделений ВС сугубо оборонительная

И хотя в целом ситуация на белорусско-украинских рубежах, по словам военных, контролируемая, порох лучше держать сухим, а технику готовой защитить страну в случае агрессии. При этом наша армия постоянно подчеркивает - функция подразделений сугубо оборонительная. Любые нештатные ситуации досконально и оперативно отрабатываются.

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