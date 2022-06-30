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На заборе на границе с Беларусью поляки устанавливают 2,5 тысячи датчиков и камер видеонаблюдения

Польша завершила возведение 5-метрового забора на границе с Беларусью. Он должен перекрыть 180 километров, сейчас на заборе устанавливают две с половиной тысячи датчиков и камер видеонаблюдения. На его возведение потрачено около 50 тысяч тонн металла. Стоимость пока не сообщают: есть разные оценки от 160 до 400 миллионов долларов. Остановить беженцев забор вряд ли сможет, а вот к массовой гибели животных приведет, говорят биологи по обе стороны границы.

Польша примет штаб 5-го корпуса армии США

И, видимо, один забор Польшу не защитит, поэтому она настаивает на резком увеличении американского контингента в стране. По данным НАТО, сейчас здесь размещено более 11 тысяч иностранных солдат. На саммите альянса в Мадриде, который завершится сегодня, уже принято решение разместить в Познани штаб американского пятого корпуса.

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