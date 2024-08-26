Те действия, которые Франция совершила в отношении владельца и создателя Telegram, безусловно, это нарушение норм международного права. Нужно также понимать, что кулуарно все говорят о том, что эта операция планировалась не только Францией, но и другими западными спецслужбами. Ведь ранее мы все помним, что основные претензии к Telegram возникли сначала у агентства по ценным бумагам США.

Александр Ионов, глава антиглобалистского движения России, правозащитник