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На Западе люди живут иллюзией свободы - правозащитник Александр Ионов

Коллективный Запад взял курс на борьбу с любыми проявлениями свободы слова и пытается взять под контроль независимую интернет-платформу, что доказывает задержание Павла Дурова во Франции. Таким мнением поделился глава антиглобалистского движения России Александр Ионов.

Те действия, которые Франция совершила в отношении владельца и создателя Telegram, безусловно, это нарушение норм международного права. Нужно также понимать, что кулуарно все говорят о том, что эта операция планировалась не только Францией, но и другими западными спецслужбами. Ведь ранее мы все помним, что основные претензии к Telegram возникли сначала у агентства по ценным бумагам США.
Александр Ионов, глава антиглобалистского движения России, правозащитник

Александр Ионов уверен, что на Западе сегодня люди живут иллюзией свободы. Они понимают, что им в рамках определенных границ дают жить, работать, что-то созидать, что-то разрушать и так далее.

"Но как только они делают тот продукт, который интересен государству, будь то индустрия, будь то массмедиа, будь то информационные технологии, этот продукт очень быстро может перейти к той или иной западной стране, которая изъявит желание добиться того, чтобы у этой страны, у спецслужб был контроль над этими материалами, над компаниями", - высказал свое мнение правозащитник.

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