На заседании Совета Безопасности ООН по "Северным потокам" представитель Китая выступил с призывом

Даже сами американские граждане с трудом скрывают возмущение в связи с такими действиями Вашингтона. То есть преступление есть, но выявлять виновных и привлекать их к ответственности никто не собирается. Это как если бы в ходе расследования убийства спустя год следствие пришло бы к выводу, что потерпевший был убит. Это сценарий, который больше похож на театр абсурда.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН