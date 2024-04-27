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На заседании Совета Безопасности ООН по "Северным потокам" представитель Китая выступил с призывом

Представитель Китая в ООН выступил с призывом провести тщательное расследование терактов, которые уничтожили нитки газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море. В противном случае международный терроризм получит своего рода поощрение - для него исчезнут последние красные линии.

На заседании Совбеза ООН также высказался эксперт, который подтвердил, что как минимум одно государство стоит за взрывами. При этом установить авторство преступления собранная следователями и журналистами информация позволяет. Представитель России в свою очередь отметил, что действия стран первого мира не оставляют сомнений в том, что они заинтересованы в сокрытии как результатов, так и виновников теракта.


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Даже сами американские граждане с трудом скрывают возмущение в связи с такими действиями Вашингтона. То есть преступление есть, но выявлять виновных и привлекать их к ответственности никто не собирается. Это как если бы в ходе расследования убийства спустя год следствие пришло бы к выводу, что потерпевший был убит. Это сценарий, который больше похож на театр абсурда.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Российский представитель отказался работать над текстом заявления по вопросу об атаке на "Северные потоки". При этом он отметил, что виновные, как бы ни старались, от ответа не уйдут. Напомним, что теракт на Балтике был совершен 26 сентября 2022 года. Уже доподлинно известно, что к нему причастны украинские и польские спецслужбы. Не вызывает сомнения соучастие в преступлении также американцев и норвежцев.

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