На заседании 5-й сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели 6 вопросов

Компенсации и защита вложений для инвесторов, упрощение ведения бизнеса для перевозчиков, поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности и рынок токенов. Повестка депутатов сегодня относительно небольшая и, пожалуй, не самая резонансная. Хотя некоторые нормы ожидаемы и обсуждаемы в обществе.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях



Правое регулирование - один из самых важных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны. В первом чтении депутаты приняли подходы, которые, предполагается, позволят улучшить инвестклимат и будут способствовать привлечению денег в экономику Беларуси. Среди основных новелл обязательное наличие инвестиционного проекта, принцип невмешательства в частные дела, гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Впрочем, механизм предоставления этой гарантии еще пропишут в Декрете №10 - документ сейчас в активной разработке.



Депутаты приняли в первом чтении законопроект об автомобильном транспорте и перевозках



Предлагаемые изменения в части транспорта и перевозок -соответствующий законопроект также принят сегодня в первом чтении - можно разделить на три блока: изменения на упрощение ведения бизнеса, совершенствование системы международных перевозок и контрольно-надзорной деятельности. Так, к примеру, предлагается службам такси использовать специальную программную кассу. Для пассажира это возможность платить как по карте, так и наличными и получать чек, для фискальных органов - это прозрачность и дистанционный контроль.







В Беларуси будут контролировать деятельность криптоплатформ

