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Жители Брестской области недовольны благоустройством, состоянием дорог и капремонтом жилых домов
Комитет госконтроля проверяет эффективность работы сферы ЖКХ. Сегодня в Бресте на заседании областного исполкома с участием главы ведомства Василия Герасимова обсудили жалобы, которые поступали во время приемов граждан, прямых телефонных линий и звонков в службу 115. Чаще всего жители недовольны благоустройством, состоянием дорог и капремонтом. Причем звучали нарекания по части скорости выполнения работ.
Всего за последние полгода в Брестской области по линии ЖКХ поступило около 2 с половиной тысяч обращений. Более половины вопросов удалось решить. Чтобы работа коммунальных служб была еще эффективнее, нужно ускорить процесс подготовки проектно-сметной документации. Документы для капремонта домов на следующий год начнут делать уже в октябре.
Также для жителей Брестского региона остается актуальной тема качества воды. Эту проблему решают. На сегодня в области заработало 19 станций обезжелезивания воды, еще 10 - в процессе строительства.
Экспортный потенциал
Сегодня же глава Комитета госконтроля Беларуси посетил предприятия региона - "Березастройматериалы" и сахарный завод в Жабинке, где ознакомился в том числе с их экспортным потенциалом.
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