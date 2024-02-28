На заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняты несколько законопроектов. За что проголосовали депутаты

Состоявшиеся в единый день голосования выборы депутатов свидетельствуют о высоком доверии людей к власти. Заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании десятой сессии. Она проходит в Овальном зале. Новый состав сформирован полностью. 20 депутатов из нынешнего продолжат работу в следующем. Для них формируется и правовая база, сегодня несколько законопроектов приняты в первом чтении.