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На заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены опросы национальной безопасности

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