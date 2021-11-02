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На заседании Президиума Совмина рассмотрели итоги работы транспортной сферы
Транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает сегодня в непростых условиях. Об этом было заявлено на Президиуме Совмина. Среди важного на год нынешний и следующий - обеспечение грузоотправителей страны железнодорожным, авто- и авиатранспортом, увеличение количества направлений для пассажиров на поездах, а также развитие водного транспорта, повышение его эффективности и конкурентоспособности. Светлана Лукьянюк с подробностями.
Перевозка пассажиров и грузов, а также транзитные потоки. Беларусь подсчитывает валютную выручку от железнодорожной, авиа- и автодоставки в сегодняшних ковидных ограничениях, а также особых условиях на внешнем контуре. Нужно сказать, что из всего объема экспорта услуг 40 процентов приходится именно на транспортные маршруты.
И такую динамику планируют сохранить до конца года. Минтранс называет 2021-й годом непростым. Ведь много направлений пока на паузе. Чтобы довести товар, порой приходится перестраивать логистические цепочки в поисках баланса затрат и времени в пути. Но все это решаемо. В итоге грузопоток по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 4 процента. А билетов для пассажиров продали больше 10 с половиной процентов. А это и поезда, и самолеты. Авиация сосредоточилась больше на восточном направлении и на полном восстановлении сообщения с Россией.
Темп роста экспорта транспортных услуг 119 %
Экспорт транспортных услуг, с учетом трубопроводных, плюс почти 20 процентов. В следующем году темп сбавлять не планируем, наоборот, улучшение эпидситуации должно положительно сказаться и на движении. Ставка на контейнерные перевозки, в частности, в КНР. Спрос на них не падает, а значит, нужно выстраивать быстрые маршруты, в том числе с коллегами из пятерки ЕАЭС, чтобы вагоны приходили вовремя. В этом заинтересованы и наши производители.
Обновление подвижного состава
Актуальным остается и обновление подвижного состава. Ведь сохранность груза - это и современные вагоны, и такая же инфраструктура на каждом пункте, а также качество дорожного полотна, которое мы постепенно обновляем.
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