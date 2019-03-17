На заседании Совета безопасности обсуждали новую редакцию Концепции информационной безопасности страны

К Беларуси мы еще вернемся, а пока суть скандального "щебетания" - именно так переводится английское twitt. Вот что дословно поставил Президент США на вид номинально американской корпорации, а на самом деле транснациональной "цифровой империи".



Никаких прямых доказательств, что Поднебесная через Google черпает технологии двойного назначения или следит за американской военной активностью в мире, не Пентагон, не Дональд Трамп пока не привели. Возможно, и не приведут. Породив очередную волну антикитайских «фейк-ньюс», и что хуже - реальных санкций и штрафов. Так это сегодня работает. При этом военных США, на взгляд экспертов, раздражает другое: в том же Google невозможно найти китайские оборонные секреты - слишком хорошо защищены, и утечки моментально устраняются.



Всю эту историю мы так подробно привели для того, чтобы показать, насколько актуальную, болезненную и реально опасную не для страны, а для планеты в целом тему во вторник Глава государства обсуждал в формате расширенного заседания Совета безопасности. Расширенного, потому что пригласили к диалогу не только силовиков, правительство и политический штаб - Администрацию Президента. Были еще эксперты IT-сферы, аналитики новых медиатехнологий и наши коллеги - журналисты.



Обсуждали новую редакцию Концепции информационной безопасности страны. По сути, "малую конституцию" присутствия власти, общества, бизнеса и каждого конкретного человека в информационном пространстве. От кибертерроризма до пресловутых фейковых новостей.



Основные постулаты Главы государства: новая система должна быть единым организмом: от "твитта" чиновника до противодействия виртуальному вторжению. В мире "цифры" Беларусь заявляет информационный суверенитет и нейтралитет - никогда не будет агрессором. При этом рот мы никому не затыкаем: проходили "разговоры на кухне", знаем, к чему они приводят. Но за информацию, вызывающую ненависть и тяжелые последствия, наказывать будем так же, как это делается во всем цивилизованном мире. В тех же Штатах, например.



Как звучит новый старый словарь безопасности для инфопространства? Какой опыт взяли у прогрессивного человечества и ведущих демократий, и на какие реальные грабли в виртуальном пространстве постараемся вслед за соседями не наступить.



Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев выслушал аргументы разработчиков и собрал лучшую мировую практику по теме кибербезопасности.



Предыдущий концепт национальной информационной безопасности в Беларуси разработали еще 10 лет назад. С тех пор "хай-хьюм" - манипуляции с человеческим сознанием - выросли в десятки раз. Не просто появилось, а стало рутинно использоваться кибероружие, виртуальные агрессии на объекты инфраструктуры, системы госуправления и локальные сообщества, живущие в сети.

Фейковые новости становятся все более изощренным инструментом влияния на общество

За попытки ввести национальные правила в глобальной паутине вводятся санкции и ведутся торговые войны. Даже последний скандал с "твиттом" Дональда Трампа - это не только радение за американскую армию, но еще и новый аргумент в экономической тяжбе с Китаем. На фоне такой махины и фейк-ньюс - далеко не большее из зол, хотя по рядовому потребителю информации они бьют в первую очередь.



Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь: "Фейковые новости становятся все более изощренным инструментом влияния на общество, в том числе и белорусское, тем, что продвигают свои собственные эгоистические интересы других государств или интересы определенных организаций".



Не реагировать Беларусь не может. Отсюда заказ Президента на внятную национальную концепцию инфобезопасности. Ее готовили почти год, и не высокие начальники, а ученые, айтишники, журналисты и эксперты. Те, кто ежедневно живет и работает в новой реальности.



Мировые рейтинги ставят Беларусь на топовые места по цифровизации. По доступу к скоростному интернету - мы одни из лидеров в Европе, а единого свода законов для "виртуала" до сих пор нет. Они вырастут на базе концепции, но Президент подчеркивает: рот никому затыкать в Беларуси не намерены, помним, чем обернулись для Страны Советов разговоры на кухне - пусть уж лучше публично, в Интернете.

Как помогают победить правде законодатели в других странах?



Свою концепцию веб-безопасности и правила для глобальной паутины Беларусь по факту принимает одной из последних в Европе и мире. Прогрессивное человечество уже давно живет в новой реальности. Реальности, где смертников вербуют в социальных сетях, через коммуникаторы влияют на выборы и подогревают гражданские протесты. Демократии и не очень отвечают по всей строгости своих законов. Вот лишь малая толика примеров.

Информационная безопасность - тема № 1 и в России

На этой неделе Совет Федерации одобрил законы о защите от фейков и неуважения к государству и конституции. Еще один акт о суверенном Интернете пока вычитывает Госдума. Автор правового триптиха - политик Андрей Клишас. Логика такова: хоть виртуальная, но жизнь кипит в Интернете, а значит, в Сети должны действовать те же правила, что и в реальной жизни.







Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству: "Наши законы, которые сегодня касаются и борьбы, как принято называть, с фейковыми новостями, и вопросы, связанные с явным неуважением к обществу, органам государственной власти, госсимволам, вот эти все вопросы очень актуальны, потому что мы с этим в нашей реальной обыденной жизни с этим согласны, и мы исполняем эти требования и законы. Мы же не допускаем по отношению друг к другу грубых и нецензурных выражений, уважающие себя люди не распространяют ложные сообщения, которые могут привести к тому, что люди начинают неадекватно действовать, забирать детей из детских садов, увольняться с работы, покидать свой город; мы такие примеры знаем. Поэтому Интернет - это то пространство, которое нужно регулировать".



Если не делать скидку на уровень жизни в Евросоюзе и России, то восточные кары за ложь в Сети намного гуманнее западных. Так, за информацию, которая угрожает здоровью или жизни граждан, нарушает общественный порядок или создает помехи в работе стратегически важных объектов, придется заплатить.



Рядовому графоману - до 1 500 долларов, чиновнику - до 3 000. Если же за опасным фейком стоит фирма, т.е. юрлицо, штраф вырастет до 7 500 опять же долларов.



В крайнем случае, когда клевета привела к смерти человека, санкция увеличится до примерно 23 000 долларов.



Эксперты не спорят: правила нужны. Но добавляют два но: во-первых, а судьи кто? И еще: российские законы хороши всем, кроме исполнения.



Яростнее всего против новых законов в России ожидаемо выступила молодежь. Поколение, живущее в Сети, и там же зарабатывающее. Разрешенный митинг на реальной улице и массовое негодование на площади виртуальной. Если отбросить оскорбления, ключевых дизлайков три: недоверие к чиновникам - мол, пытаются заткнуть рот; угроза виртуального железного занавеса - якобы паблики хотят отрезать от мира; и подозрение, что на несдержанности в Сети хотят заработать. Ведь по факту хейтерских постов и комментов -тех, что сеют злобу и ненависть, в день в России публикуется около миллиона.

Беларусь против закрепощения свободы в веб-пространстве



Беларусь против закрепощения свободы в веб-пространстве, но и быть осажденной крепостью в мире цифровых угроз не желает. Еще и для этого нужна концепция. Каждая технология: "умный дом", "умный город", 5G, криптовалюты или электронное правительство - это благо: экономят деньги и нервы. Но также эти новации могут стать угрозой. Отключите цифровой траффик - хаос в мегаполисе. Внедрите паразита в систему госуслуг - массовое недовольство. Выключите мобильную связь - паралич в обществе, кто из нас помнит, как еженедельно писать не электронные письма?





Ответ государства на угрозы в концепции. Внедряем мониторинг информации, делаем ставку на своих айтишников, привлекаем общество к борьбе с пропагандой ненависти и разжигателями. Ровно так в большинстве стран мира.

Одним контролем и законами безопасность не обеспечить. Это, увы, демонстрирует опыт России, Украины, Франции и Венесуэлы. Такие разные системы, а базовых причин беспорядков всего две - дисциплина власти и нездоровая экономика. Президент на Совбезе фиксирует требования.

Экономика. Не раз было сказано: здесь ключ к безопасности