На заседании восьмой сессии Палаты представителей рассмотрят 12 вопросов

Активно идет работа и по решению социальных вопросов. Законопроекты об ипотеке, обращении с отходами и защите персональных данных сегодня рассмотрят депутаты в Овальном зале на заседании очередной сессии нижней палаты парламента. Речь также пойдет о правах инвалидов и их социальной интеграции. Всего в списке 12 вопросов. На повестке дня и ряд международных ратификаций - это протокол между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства, также соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза.