На завтрак перепелиные яйца, на полдник шарлотка - в Минске разработали двухнедельное школьное меню

На завтрак перепелиные яйца, на полдник шарлотка. Для заправки рапсовое масло. В столице разработали двухнедельное меню. Кстати, оно одобрено. Будут и сезонные, и классические блюда. Цены серьезно не вырастут.



С 1 сентября в ста школах Минска появится система "умный буфет".



Это пилотный проект, который опробовали в прошлом учебном году в Партизанском районе. Он получил хорошие отзывы учащихся, администрации школ, родителей. "Умный буфет" сократит наличные платежи, увеличит скорость обслуживания во время перерыва. В течение года такой безналичный расчет будут внедрять дальше. А к 1 сентября следующего года "умный буфет" будет во всех школах Минска.