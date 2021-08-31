3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На завтрак перепелиные яйца, на полдник шарлотка - в Минске разработали двухнедельное школьное меню
Факт
На завтрак перепелиные яйца, на полдник шарлотка. Для заправки рапсовое масло. В столице разработали двухнедельное меню. Кстати, оно одобрено. Будут и сезонные, и классические блюда. Цены серьезно не вырастут.
С 1 сентября в ста школах Минска появится система "умный буфет".
Это пилотный проект, который опробовали в прошлом учебном году в Партизанском районе. Он получил хорошие отзывы учащихся, администрации школ, родителей. "Умный буфет" сократит наличные платежи, увеличит скорость обслуживания во время перерыва. В течение года такой безналичный расчет будут внедрять дальше. А к 1 сентября следующего года "умный буфет" будет во всех школах Минска.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов