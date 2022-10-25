На здание посольства Беларуси в Праге распылили краску

Акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Праге. На здание диппредставительства распылили краску. В пресс-службе нашего МИД отметили, что общественность узнает не обо всех таких случаях. Главное для ведомства - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет обязательства по Венской конвенции. В Праге правоохранители сработали оперативно, злоумышленника задержали, мотивы преступления не разглашаются.