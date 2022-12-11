На здании пожарной части в Лепеле открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В Лепеле открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Павла Ялугина. Она разместилась на здании пожарной аварийно-спасательной части райотдела по чрезвычайным ситуациям. Мужественный земляк - уроженец Лепельского района - проходил службу помощником начальника военизированной пожарной команды по охране майкопских нефтяных промыслов. Был помощником начальника Новороссийской школы пожарной охраны. На фронт попал в 1941-м. Звание Героя Советского Союза гвардии капитан Павел Ялугин получил за героизм, проявленный осенью 1943-го при форсировании Днепра.