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На здании пожарной части в Лепеле открыли мемориальную доску Герою Советского Союза
В Лепеле открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Павла Ялугина. Она разместилась на здании пожарной аварийно-спасательной части райотдела по чрезвычайным ситуациям. Мужественный земляк - уроженец Лепельского района - проходил службу помощником начальника военизированной пожарной команды по охране майкопских нефтяных промыслов. Был помощником начальника Новороссийской школы пожарной охраны. На фронт попал в 1941-м. Звание Героя Советского Союза гвардии капитан Павел Ялугин получил за героизм, проявленный осенью 1943-го при форсировании Днепра.
В торжествах по случаю открытия памятного знака приняли участие действующие сотрудники МЧС, представители властей, школьники и местные жители.
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