На земле и в воздухе - Президент утвердил решения на охрану государственной границы в 2024-м

Президент утвердил решения на охрану государственной границы в 2024 году. На земле и в воздухе. Обстановка на рубежах остается стабильно напряженной, но вместе с тем прогнозируемой и контролируемой. Внешние вызовы для нашей безопасности никуда не делись. Соседи со стороны ЕС и Украины вовсю милитаризируют приграничье. Не прекращаются факты выдворения мигрантов на территорию Беларуси. На этом фоне Александр Лукашенко призвал к бдительности. Глобальная задача Главнокомандующего - обеспечить безопасность страны - в силе. И люди в погонах ее четко выполняют. Наталья Бреус с подробностями.

Реагировать молниеносно - это главная миссия маневренной группы. В Мозырском погранотряде пару недель как завершилось ее формирование. В случае обострения ситуации - а на юге соседи грешат и заходами, и залетами - у командира будет оперативный кулак, способный дать быстрый отпор диверсантам или незаконным бандформированиям, нарушившим границу. Надо быть начеку. Личный состав с новейшими образцами техники и постоянно проходит обучение. Сделать такую боевую единицу быстрого реагирования поручал Президент. Не мы такие - время...

Впрочем, и в самое спокойное время "зеленые фуражки" всегда в тонусе, службу на рубежах несут без перерыва на выходные и праздники. Генералы в курсе - доклад Главнокомандующему под бой курантов - это запросто. Хотя нынешний разговор о границе на старте года - традиционный. Что такое "хлеб пограничника" Александру Лукашенко рассказывать не надо - знает по себе. Служба в пограничных войсках закаляла характер будущего политика. Особенность нынешнего момента в том, что обстановка вокруг - не расслабишься.

Лукашенко призвал к бдительности на фоне милитаристической обстановки в соседних странах

"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают и "бойцов этих отрядов", которые готовы уже воевать против собственной страны.

"Поэтому, как я всегда военным говорю и особенно Министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - обратил внимание Президент.

И хоть людям в погонах дважды повторять не надо, этот призыв к бдительности лишним не будет. Президент понимает, в каких условиях приходится нести службу. И сегодня оценивает усилия пограничников и военных - позитивно.





Президент оценил усилия по безопасности

Александр Лукашенко отметил, что пока ответственные лица "неплохо выполняют свои функции".

Глава государства заслушал руководителя ГПК и начальника Генштаба. Отдельно Президент поинтересовался обстановкой на наземной границе (пограничники ее называют зеленой границей, хотя сейчас ее можно назвать белой, так как все покрыто снегом) и в воздушном пространстве. "Это тоже граница. В советские времена наша ответственность была - линия границы и воздушное пространство в том числе", - заметил Александр Лукашенко.

"Мы усилили государственную границу армией. Какова функция, роль армии? Как мы ее там выполняем, оказываем поддержку и содействие пограничным войскам?" - задал еще ряд вопросов присутствующим глава государства.

Глава ГПК: Обстановка контролируемая и предсказуемая

Обстановка стабильно напряженная - расскажет глава Госпогранкомитета. Но при этом контролируемая и предсказуемая. Это значит, что видят все вызовы - и на юге, и на западе - и готовы на них адекватно реагировать. Милитари-поведение Польши и Прибалтики - секрет Полишинеля. Варшава не престает бряцать оружием, стягивая к нашей границе войска и технику. А учения на литовском полигоне Пабраде - как и присутствие американского батальона - обычное дело.

Милитаризация Польши и Прибалтики

Приграничная территория Литвы активно используется также для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений.

"Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - подчеркнул в связи с этим глава государства. Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси

На границе с Латвией значительно выросло количество попыток вытеснения беженцев

На латвийском участке госграницы в прошлом году зачастили с выдворением мигрантов на нашу территорию. Латышские силовики лютуют - зафиксировано 43 смерти и множество израненных иностранцев, которых пришлось выхаживать белорусам. Беженцы идут в Европу за спасением, а та жестоко отворачивается спиной, точнее стеной. Дорогой и бессмысленной, как Польше.

Польша не щадит мигрантов

В свою очередь польская сторона, базируясь на созданном заграждении в виде забора высотой 5 м с системой видеонаблюдения и противоподкопов, проводит ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы, доложил председатель Госпогранкомитета.



"Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, военные о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем", - отметил Александр Лукашенко.



"Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь в 60 %. Не более того", - подтвердил Константин Молостов.

В этом году приоритет в охране границы - на выявление и пресечение вызовов и угроз нашим национальным интересам. Усилия сосредоточат и на обеспечении безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши, продолжат и дальше наращивать инженерное обустройство рубежей. Решения Главнокомандующий утвердил.

Обстановка на государственной границе в пограничном пространстве стабильно напряженная. Немного уменьшаются потоки нелегальной миграции. Военные вызовы, которые идут из сопредельных стран, мы видим, вовремя распознаем, реагируем. Взаимодействуем с Министерством обороны, с КГБ, МВД. Поручения отданы, в том числе и закрытого характера. Основное поручение для наших обоих ведомств, в первую очередь для органов пограничной службы, это надежная защита и охрана госграницы в создавшихся условиях. Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси

Защита рубежей на земле и в воздухе

Ситуация на внешнем контуре оказывает влияние на защиту белорусской госграницы и в воздушном пространстве, увеличивает риски и вызовы, подчеркнули в Генштабе. Число провокаций - увы - не идет на убыль. Приходится быть во всеоружии.





"Вооруженные Силы Беларуси предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя, а также по воздействию на них", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Викор Гулевич.

По словам начальника Генштаба, число провокаций в воздушном пространстве остается на прежнем уровне. В то же время насыщение белорусских радиотехнических войск новыми образцами техники и вооружения как отечественного производства, так и поступившими из России повышает возможности Военно-воздушных сил и войск ПВО по вскрытию как провокаций, так и возможных случайных нарушений. "Мы можем их отслеживать, документировать, предъявлять претензии сопредельным странам, которые, надеюсь, делают это случайно, а не преднамеренно", - сказал Виктор Гулевич.

Смотреть сквозь пальцы даже на случайности люди в погонах себе позволить не могут. За ними страна и безопасность людей. Ну а пограничники - всегда первые на страже Родины. Поэтому усиливаться будут по всем фронтам.