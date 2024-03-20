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На Землю может прийти магнитная буря с северными сияниями - на Солнце произошли две мощные вспышки

На Землю может прийти магнитная буря с северными сияниями - на Солнце произошли две мощные вспышки

Сегодня, 20 марта,во второй половине дня на Землю может прийти магнитная буря с северными сияниями, которая продолжится и завтра минимум до полудня,сообщаетTelegram-канал ATN_NEWS.Магнитосфера возмущенная.

В 02:27 на Солнце была зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 - вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты, она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли вырос до R2 по шкале из пяти показателей.

Пятно на Солнце также может спровоцировать новые вспышки экстремального класса X.

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