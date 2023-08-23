3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На Землю обрушилась мощная магнитная буря - своего пика она достигнет 26 августа
Мощная четырехдневная магнитная буря обрушилась на Землю 22 августа, своего пика она достигнет 26 августа. Об этом рассказали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, пишет БЕЛТА.
Эксперты не исключают, что сила бури может дойти до четырех баллов по пятибалльной шкале, или уровня G4.
Классификация магнитных бурь имеет пять уровней. G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и оказать влияние на пути миграций животных и птиц. В случае более сильных бурь могут возникнуть нарушения в работе связи и навигационных систем.
Кроме того, повышенная солнечная активность сказывается на самочувствии метеозависимых людей.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все