На Землю обрушилась мощная магнитная буря - своего пика она достигнет 26 августа

Мощная четырехдневная магнитная буря обрушилась на Землю 22 августа, своего пика она достигнет 26 августа. Об этом рассказали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, пишет БЕЛТА.

Эксперты не исключают, что сила бури может дойти до четырех баллов по пятибалльной шкале, или уровня G4.

Классификация магнитных бурь имеет пять уровней. G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и оказать влияние на пути миграций животных и птиц. В случае более сильных бурь могут возникнуть нарушения в работе связи и навигационных систем.

Кроме того, повышенная солнечная активность сказывается на самочувствии метеозависимых людей.