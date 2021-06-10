На железнодорожном вокзале в Минске пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

Новая лаборатория ПЦР-диагностики на COVID-19 открылась на базе железнодорожного вокзала Минска. Это 13-я лаборатория в столице, в разрезе республики таковых уже порядка 40. Исследование позволяет быстро и объективно определять наличие возбудителя в биологическом материале даже при минимальном его содержании. Что, конечно же, удобно для пассажиров, отправляющихся по международным маршрутам. Стоит добавить, здесь, в административном корпусе Минского ЖД вокзала будут производить исключительно забор материала, сами же лабораторные исследования проходят на базе Минского центра гигиены и эпидемиологии. Однако это не повлияет на оперативность - результат можно будет узнать уже на следующий день. Действуют здесь и общереспубликанские тарифы по оплате процедуры и записи на проведение ПЦР-тестирования.