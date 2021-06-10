3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На железнодорожном вокзале в Минске пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19
Новая лаборатория ПЦР-диагностики на COVID-19 открылась на базе железнодорожного вокзала Минска. Это 13-я лаборатория в столице, в разрезе республики таковых уже порядка 40. Исследование позволяет быстро и объективно определять наличие возбудителя в биологическом материале даже при минимальном его содержании. Что, конечно же, удобно для пассажиров, отправляющихся по международным маршрутам. Стоит добавить, здесь, в административном корпусе Минского ЖД вокзала будут производить исключительно забор материала, сами же лабораторные исследования проходят на базе Минского центра гигиены и эпидемиологии. Однако это не повлияет на оперативность - результат можно будет узнать уже на следующий день. Действуют здесь и общереспубликанские тарифы по оплате процедуры и записи на проведение ПЦР-тестирования.
Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска: Пропускная способность порядка 200. Помогает электронная очередь, записаться для забора материала можно на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, еженедельно по пятницам с 9 часов утра, для записи на последующие 6 дней.
Александр Микалюк, первый заместитель начальника станции "Минск-Пассажирский", начальник вокзала:Сегодня мы решили ограничиться нашими пассажирами и требуем предъявление проездного документа для прохождения тестирования, в перспективе - если загрузка будет позволять, будем принимать всех желающих.
Специалисты уточняют, базу лаборатории готовы укрепить в случае необходимости, в том числе расширив штат, а свою работу пункт забора материалов будет продолжать по мере потребности.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов