ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Набережная Свислочи приобретает новый вид

Новый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и заборы. Устроят и дополнительные места отдыха. При этом максимально сохранят исторический образ набережной. Кстати, рядом появится и полностью новый декоративный объект. Фонтан, который разместили на водной поверхности, заработает в конце апреля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все