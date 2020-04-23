Набережная Свислочи приобретает новый вид

Новый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и заборы. Устроят и дополнительные места отдыха. При этом максимально сохранят исторический образ набережной. Кстати, рядом появится и полностью новый декоративный объект. Фонтан, который разместили на водной поверхности, заработает в конце апреля.