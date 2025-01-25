Наблюдатель из Азербайджана отметил, что выборы в Беларуси организованы на основе Конституции страны

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Роль ЦИК в нынешней электоральной кампании значительно возросла - к такому мнению пришли представители Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В преддверии выборов Президента в Беларуси международные наблюдатели встретились с главами палат белорусского парламента, кандидатами в Президенты и их доверенными лицами, а также с руководством ЦИК.
В основной день голосования, 26 января, делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ будет следить за выборами на избирательных участках в Минске с момента их открытия и до окончания подсчета голосов.
Виктория Абрамченко, зампредседателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации:
"ЦИК Беларуси оперативно реагирует на все возникающие вопросы, полностью исполняет возложенные на него обязательства, дает при необходимости обратную связь в виде своих актов. В этой избирательной кампании возросла роль СМИ, которые освещают кампанию достоверно и открыто".
Президентские выборы в Беларуси организованы на основе Конституции и других законодательных актов страны. Мы уверены, что выборы будут демократичными, свободными и прозрачными и будут отражать свободную волю народа Беларуси.
Напомним, что группы от Панафриканского парламента, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ участвуют в мониторинге выборов Президента Беларуси по приглашению председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.