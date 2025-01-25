Наблюдатель из Азербайджана отметил, что выборы в Беларуси организованы на основе Конституции страны

Роль ЦИК в нынешней электоральной кампании значительно возросла - к такому мнению пришли представители Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В преддверии выборов Президента в Беларуси международные наблюдатели встретились с главами палат белорусского парламента, кандидатами в Президенты и их доверенными лицами, а также с руководством ЦИК.

В основной день голосования, 26 января, делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ будет следить за выборами на избирательных участках в Минске с момента их открытия и до окончания подсчета голосов.

Виктория Абрамченко, зампредседателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации:

"ЦИК Беларуси оперативно реагирует на все возникающие вопросы, полностью исполняет возложенные на него обязательства, дает при необходимости обратную связь в виде своих актов. В этой избирательной кампании возросла роль СМИ, которые освещают кампанию достоверно и открыто".

Президентские выборы в Беларуси организованы на основе Конституции и других законодательных актов страны. Мы уверены, что выборы будут демократичными, свободными и прозрачными и будут отражать свободную волю народа Беларуси. Муса Джафар оглу Гасымлы, международный наблюдатель (Азербайджан)