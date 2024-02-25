Наблюдатель из Польши: Я приятно удивлен уровнем организации выборов и профессионализмом

В Беларуси я впервые. У меня самые прекрасные впечатления о стране. Люди здесь очень дружелюбные и открытые, еда очень вкусная. Мне Минск показался очень красивым городом, чистым и безопасным. Политическая система в Беларуси весьма вдохновляющая. Голосование проходит открыто и честно, даже в большей степени, чем в моей собственной стране.

Вильгельм Висс, независимый международный наблюдатель (Швейцария)