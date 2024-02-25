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Наблюдатель из Польши: Я приятно удивлен уровнем организации выборов и профессионализмом

По оценкам наблюдателей, выборы в Беларуси проходят в соответствии с законодательством и максимально прозрачно. Около 300 международных наблюдателей, в том числе независимые эксперты из Германии, Сербии, Франции, Польши, работают на избирательных участках.

В Беларуси я впервые. У меня самые прекрасные впечатления о стране. Люди здесь очень дружелюбные и открытые, еда очень вкусная. Мне Минск показался очень красивым городом, чистым и безопасным. Политическая система в Беларуси весьма вдохновляющая. Голосование проходит открыто и честно, даже в большей степени, чем в моей собственной стране.
Вильгельм Висс, независимый международный наблюдатель (Швейцария)

"Я приятно удивлен уровнем организации выборов, профессионализмом. Я уже побывал на нескольких участках и хочу отметить то, чего нет в Польше и что не встречается в других странах - это прием, атмосфера, музыкальные номера, которыми встречают всех избирателей. Явка, как видите, довольно высокая. Приходит много людей, и все они голосуют", - отметил независимый международный наблюдатель из Польши Вацлав Клюковский.

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