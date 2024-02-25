3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Наблюдатель из Польши: Я приятно удивлен уровнем организации выборов и профессионализмом
По оценкам наблюдателей, выборы в Беларуси проходят в соответствии с законодательством и максимально прозрачно. Около 300 международных наблюдателей, в том числе независимые эксперты из Германии, Сербии, Франции, Польши, работают на избирательных участках.
В Беларуси я впервые. У меня самые прекрасные впечатления о стране. Люди здесь очень дружелюбные и открытые, еда очень вкусная. Мне Минск показался очень красивым городом, чистым и безопасным. Политическая система в Беларуси весьма вдохновляющая. Голосование проходит открыто и честно, даже в большей степени, чем в моей собственной стране.
"Я приятно удивлен уровнем организации выборов, профессионализмом. Я уже побывал на нескольких участках и хочу отметить то, чего нет в Польше и что не встречается в других странах - это прием, атмосфера, музыкальные номера, которыми встречают всех избирателей. Явка, как видите, довольно высокая. Приходит много людей, и все они голосуют", - отметил независимый международный наблюдатель из Польши Вацлав Клюковский.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов