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Наблюдатель избирательной комиссии: Граждане активно участвуют в голосовании
Досрочное голосование как форма для Беларуси и мира не нова. Это распространенная международная практика: во многих государствах досрочное голосование предусмотрено законодательно и его продолжительность варьируется от 3 до 75 дней. На официальном сайте Центризбиркома запущен сервис по поиску участка, а также размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. В столице и в регионах число бюллетеней разное, поскольку избираются депутаты всех уровней.
Граждане активно участвуют в голосовании, приходят. Со стороны наблюдателей никаких нарушений замечено не было. Все происходит в штатной обстановке. Мы как наблюдатели следим за выдачей бюллетеней избирателям. Если у них возникают какие-то вопросы, если говорить про плохое зрение, то мы выдаем трафареты. Также смотрим, чтобы никто из комиссии не заходил в кабинку для голосования, и обязательно следим, чтобы избиратели предъявляли свои документы.
Также еще есть время обратиться в комиссию по месту пребывания тем, кто планирует голосовать не по месту регистрации. Для этого до основного дня голосования необходимо предоставить в комиссию документы, подтверждающие проживание в данном округе.
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