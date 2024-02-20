Наблюдатель избирательной комиссии: Граждане активно участвуют в голосовании

Граждане активно участвуют в голосовании, приходят. Со стороны наблюдателей никаких нарушений замечено не было. Все происходит в штатной обстановке. Мы как наблюдатели следим за выдачей бюллетеней избирателям. Если у них возникают какие-то вопросы, если говорить про плохое зрение, то мы выдаем трафареты. Также смотрим, чтобы никто из комиссии не заходил в кабинку для голосования, и обязательно следим, чтобы избиратели предъявляли свои документы.

Олег Жукович, наблюдатель избирательной комиссии участка для голосования № 594 г. Минска