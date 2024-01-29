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Наблюдатель от СНГ о ходе процесса выдвижения кандидатов в депутаты: Все открыто, гласно, демократично

Все открыто, гласно, демократично. Такую оценку работе окружной комиссии в администрации Советского района Гомеля сегодня дал международный наблюдатель от СНГ Виталий Кулик. Он следил за ходом процесса выдвижения кандидатов в депутаты. Полное соответствие букве закона. Никаких нарушений, отклонений не зафиксировано – подчеркнул наблюдатель. Также сегодня прошла жеребьевка, которая определила дату и время выступлений в эфире радио и ТВ. Далее сведения о кандидатах опубликуют в СМИ, подготовят и информационные бюллетени для избирателей. Миссия наблюдателей от СНГ начала деятельность 22 января.

Сформирован штаб миссий наблюдателей СНГ, проведена аккредитация долгосрочных наблюдателей. Имы ведем мониторинг избирательного процесса в Республике Беларусь в соответствии с этапами. Сегодня я присутствовал на одном из этапов регистрации кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания. Три человека изъявили желание, выдвинулись коллективами, сбор подписей, партии. Всех зарегистрировали, все открыто, гласно, демократично.
Виталий Кулик, международный наблюдатель от миссии СНГ

Напомним, в Беларуси 25 февраля 2024 года в единый день голосования пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания 8-го созыва и в местные советы депутатов 29 созыва.

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