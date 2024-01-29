Наблюдатель от СНГ о ходе процесса выдвижения кандидатов в депутаты: Все открыто, гласно, демократично

Все открыто, гласно, демократично. Такую оценку работе окружной комиссии в администрации Советского района Гомеля сегодня дал международный наблюдатель от СНГ Виталий Кулик. Он следил за ходом процесса выдвижения кандидатов в депутаты. Полное соответствие букве закона. Никаких нарушений, отклонений не зафиксировано – подчеркнул наблюдатель. Также сегодня прошла жеребьевка, которая определила дату и время выступлений в эфире радио и ТВ. Далее сведения о кандидатах опубликуют в СМИ, подготовят и информационные бюллетени для избирателей. Миссия наблюдателей от СНГ начала деятельность 22 января.