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Наблюдатель от СНГ: Референдум в Беларуси прошел спокойно и открыто
Референдум в Беларуси прошел спокойно и открыто. А предлагаемая Конституция адаптирована к современным реалиям. Таким мнением с нашими журналистами поделились наблюдатели от СНГ. Итоги работы миссии сегодня подвели в общественном информационном центре в Доме профсоюзов. Наблюдатели от СНГ уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества. Члены миссии присутствовали при открытии участков референдума, наблюдали за процессом голосования и процедурой подведения итогов.
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