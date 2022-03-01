Наблюдатели дали высокую оценку референдуму

Работа участковых комиссий во время проведения референдума была грамотной и четкой. Принципиальных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено. С таким заявление накануне выступил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. В общественно-информационном центре национальные наблюдатели представили результаты мониторинга. Что касается фейков, вбросов и давления, их избежать не удалось, но на проведение политической кампании это не повлияло.