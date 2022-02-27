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Наблюдатели и эксперты отмечают достаточно высокую явку и интерес белорусов к референдуму

Наблюдатели и эксперты, отмечая достаточно высокую явку и интерес белорусов к референдуму, считают, чтоактивность граждан связана и с прививкой 2020-го, и возросшим интересом к происходящему в политической среде. Своим мнением они поделились с нашими корреспондентами в общественно-информационном центре.

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