Наблюдатели и эксперты отмечают достаточно высокую явку и интерес белорусов к референдуму

Наблюдатели и эксперты, отмечая достаточно высокую явку и интерес белорусов к референдуму, считают, чтоактивность граждан связана и с прививкой 2020-го, и возросшим интересом к происходящему в политической среде. Своим мнением они поделились с нашими корреспондентами в общественно-информационном центре.