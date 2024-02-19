Наблюдатели от СНГ высказались о принятых мерах для проведения выборов в Беларуси

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств опубликовала промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

"По приглашению Министерства иностранных дел Республики Беларусь Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств осуществляет мониторинг подготовки выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва, назначенных на 25 февраля 2024 года, - говорится в промежуточном отчете. - Согласно Положению о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах - участниках Содружества Независимых Государств миссия осуществляет мониторинг только выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь".

Миссия приступила к мониторингуизбирательной кампании22 января 2024 года, действует свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. В составе миссии на 19 февраля аккредитованы 228 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. На долгосрочной основе работают 50 наблюдателей. Координирует их деятельность Штаб миссии в городе Минске.

Наблюдатели от СНГ обсуждали проведение избирательной кампании с руководством Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Состоялись встречи с избирательными штабами Белорусской партии "Белая Русь", Коммунистической партии Беларуси, Либерально-демократической партии Беларуси, Республиканской партии труда и справедливости. Миссия работает открыто и гласно. Штабом миссии выпускаются информационные сообщения о ходе наблюдения за подготовкой выборов. Долгосрочные наблюдатели от Содружества открыты для общения с представителями средств массовой информации, в том числе в регионах республики.

"Выборы проводятся на основе норм Конституции, Избирательного кодекса Республики Беларусь, ряда других законодательных актов, а также постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, разъясняющих отдельные положения избирательного законодательства. Эксперты Штаба миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ завершают анализ избирательного законодательства Республики Беларусь.

Руководствуясь статьей 13 Кодекса, миссия изложит свое мнение об избирательном законодательстве Республики Беларусь после дня голосования в итоговом документе", - отмечается в промежуточном отчете.

Миссия отмечает, что Центральная избирательная комиссия ведет работу по организации избирательной кампании системно и планомерно. В целях совершенствования знаний, деловых и профессиональных навыков организаторов выборов проведена большая работа по их обучению.

Наблюдатели от СНГ отмечают, что работа Центральной избирательной комиссии строится на принципах коллегиальности и открытости. Заседания ЦИК проходят с участием наблюдателей, представителей средств массовой информации и транслируются в онлайн-режиме на ее официальном сайте.

В рамках долгосрочного мониторинга избирательной кампании члены Миссии посещают территориальные, окружные и участковые комиссии во всех областях Беларуси и городе Минске. Наблюдатели от СНГ констатируют, что комиссии обеспечены средствами связи, оргтехникой, необходимым для организации голосования оборудованием, правовой и методической литературой. В помещениях УИК размещена информация о кандидатах и порядке голосования.

По мнению миссии, Центральная и нижестоящие избирательные комиссии принимают необходимые меры для подготовки и проведения выборов на высоком организационном уровне и в точном соответствии с законодательством страны.

Миссия отмечает, что агитационная кампания проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. По мнению наблюдателей от СНГ, кандидатам созданы равные условия для ведения предвыборной агитации. Избирательные комиссии всех уровней, средства массовой информации обеспечивают всестороннее информационное сопровождение избирательной кампании.