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Наблюдатели ШОС: На референдуме нарушений не выявлено

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества также заявили: референдум соответствовал законодательству нашей страны. Нарушений не выявлено.

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