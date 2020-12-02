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Набор участников акций протеста: наркотики, оружие, бчб-флаги

Спецоперация МВД под Дзержинском закончилась изъятием партии наркотиков и пневматического оружия. Фигуранты были задержаны с поличным, когда забирали из тайника свертки с мефедроном общим весом около полукилограмма. Задержанные показали оперативникам еще один схрон в Минском районе. Там было изъято более 120 граммов психотропа. Кроме того, в арендном авто молодых людей было обнаружено пневматическое оружие: автомат и два пистолета. Также при обыске была найдена протестная символика.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое из задержанных мужчин уже привлекались к ответственности за грабеж.

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