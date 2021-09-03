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Началась активная фаза коалиционного учения "Боевое содружество - 2021" в Астраханской области

Активная фаза коалиционного учения "Боевое содружество - 2021" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Уже традиционно наши военнослужащие принимают участие в совместных маневрах войск ПВО вооруженных сил государств - участников объединенной системы ПВО. Как заметил на полигоне министр обороны нашей страны Виктор Хренин, для Беларуси это имеет серьезное значение: мы практически отрабатываем реальные боевые пуски для того, чтобы быть уверенным в своем оружии, чтобы надежно защищать воздушное пространство СНГ на западных рубежах.

Нельзя не отметить и наших летчиков. В такой обстановке впервые мы пускали ракету Р-27 из самолета Су-30СМ. Пуски прошли успешно. Данная ракета средней дальности была модернизирована на наших предприятиях и показала высокие результаты точности. Что касается самого учения "Боевое содружество", уровня подготовки, который продемонстрировали военнослужащие: и результаты объективного контроля, и визуального наблюдения показали - все ракеты пошли в цель.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Военное командование на полигоне отметило и работу наших систем ПВО. Например, пуски проводили расчеты ЗРК "Бук" по мишени, имитирующей современные средства воздушного нападения, которая по своим характеристикам находится на грани возможностей нашего комплекса, но расчет справился с задачей и данную мишень поразил. А это говорит о высокой выучке белорусских военнослужащих.

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