Началась активная фаза коалиционного учения "Боевое содружество - 2021" в Астраханской области

Нельзя не отметить и наших летчиков. В такой обстановке впервые мы пускали ракету Р-27 из самолета Су-30СМ. Пуски прошли успешно. Данная ракета средней дальности была модернизирована на наших предприятиях и показала высокие результаты точности. Что касается самого учения "Боевое содружество", уровня подготовки, который продемонстрировали военнослужащие: и результаты объективного контроля, и визуального наблюдения показали - все ракеты пошли в цель.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси