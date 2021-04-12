В пострадавших районах начались работы по наведению порядка на мемориалах, посвященных чернобыльской трагедии. В Полесском регионе программу благоустройства начали с Чечерска. Здесь после зимы привели в порядок памятник отселенным деревням. С карты этого района после трагедии исчезли более 40 населенных пунктов. Территорию покинули свыше 3 тысяч семей. Памятник в районном центре спроектировали в форме ратуши. Бетон в его основании символизирует отселенные земли. Деревянные конструкции олицетворяют жизнь, которая, несмотря ни на что, здесь продолжается. Нынешнее поколение, живущее в райцентре, убрало после зимы прилегающую территорию, привело в порядок плитку и сам мемориал.



Всего в Гомельской области волонтеры благоустроят 18 памятных мест. Еще 7 приведут в порядок в Могилевском регионе.



