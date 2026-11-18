Начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований Олег Коропов рассказал о том, почему регионам важно развивать собственные уникальные направления, а не копировать чужой опыт.

По словам эксперта, нельзя всем регионам копировать опыт только одного направления работы. "Безусловно, важно, чтобы у всех был развитый агропромышленный комплекс, всем нужно выращивать продукцию и продавать ее. У нас достаточно много сельхозпредприятий, допустим, в Могилевской области - 131 сельхозпредприятие. Конечно, все нацелены на результат", - отметил Олег Коропов.

Однако, подчеркнул он, в северных районах лучше пойдет животноводство, а в южных - растениеводство: "Каждому нужно искать свою нишу, потому что когда ты выпускаешь что-то свое, что не выпускает другой, это и легче продается, и больше средств для развития региона остается. И поэтому, как глава государства говорит, надо использовать все, что есть".

Олег Коропов привел примеры эффективного использования инфраструктуры. Так, на месте бывшего здания колледжа, который перестал функционировать, теперь развивается Мстиславская швейная фабрика - это сотни рабочих мест для района.

По его словам, подобные проекты показывают эффективность: когда мебельную фабрику переделывают, появляется производство для города и рабочие места, в том числе для района.