Начальник Генштаба Вооруженных сил рассказал о развитии Белорусской армии

О дне сегодняшнем Белорусской армии, в широком его понимании, с нами поделился гость программы. В канун Дня защитников Отечества начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Александр Вольфович рассказал о перспективах развития армии, сотрудничестве с Госвоенпромом и оснащении войск новейшей техникой, а также преференциях для прошедших службу. Сегодня Беларусь последовательно проводит многовекторную миролюбивую внешнюю политику. Наша страна по праву является донором безопасности, что признано мировым сообществом (видео).



