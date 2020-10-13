Начальник отдела Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский о детях на митингах

Глядя на события последних дней, уже очевидно, что детям не место на таких митингах. Какую ответственность несут взрослые, которые выходят со своим ребенком на немирные акции и стоит ли ужесточать наказание для родителей. Мы спросили у гостя "Панорамы" - начальника отдела Генеральной прокуратуры - Алексея Подвойского.