Начальник РОСН "ЗУБР" рассказал о работе отряда в Турции

О работе отряда "ЗУБР" в районе проведения поисково-спасательных работ в Турции в "Актуальном интервью" рассказал начальник республиканского отряда специального назначения МЧС Игорь Зарембо.

По его словам, в отряде работает порядка 400 специалистов. Все работники дежурных смен проходят подготовку и обучение по международным стандартам.

ИНСАРАГ предъявляет особые требования к поисково-спасательным командам по выполнению определенных работ - это передвижение тяжелых бетонных конструкций, проделывание отверстий в бетонных конструкциях определенной толщины, рассказывает Игорь Зарембо. "Исходя из этого, был приобретен ряд аварийно-спасательного оборудования с соответствующими техническими характеристиками, позволяющими сегодня специалисту, подчеркнуспециалисту, выполнить все эти работы".

Один из стандартов международной консультативной группы по поиску и спасению - это создание координационного центра на месте чрезвычайной ситуации. "Данный координационный центр помогал нам доставлять спасателей к месту проведения поисково-спасательных работ", - отметил он.





Мы с собой привезли аварийно-спасательную технику. Не могли самолетом провезти автобус для перевозки спасателей, поэтому данный микроавтобус нам предоставляла турецкая сторона. Мы привезли два грузовых автомобиля МАЗ, в котором находился весь наш лагерь и аварийно-спасательное оборудование, и для маленьких поисково-спасательных команд,малочисленныхдо пяти человек, для разведки мест проведения поисково-спасательных работ мы использовали два автомобиля повышенной проходимости Volkswagen Amarok . Игорь Зарембо, начальник республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС

Координаты получали от координационного центра, в котором находился белорусский сотрудник МЧС, знающий стандарты работы таких центров. А также самостоятельно проводили разведку населенных пунктов. "Определяли по виду строительных конструкций, что там могут быть пустоты имогут находиться люди, - сказалон, - работали в тех местах и извлекали тела или, когда нам везло, спасали человеческие жизни".

Как только тяжелая техника проделывает какое-то отверстие или убирает их в сторону, и мы можем приступить к поисково-спасательным работам, мы сразу к ним приступали. Также мы проводили разведку таких зданий, наносили соответствующую маркировку по международным стандартам. В последующем прибывали к этому участку и работали там.

Один из способов обнаружения пострадавших: все оборудование выключается, глушатся все моторы в инженерной технике, замирают спасатели, и просто слушаютзвуки из-под завалов. Таким образом белорусскому отрядуудалосьобнаружитьчетверых.

Сложности были в том, что город был практически разрушен. "И даже если мы имели навигаторы, навигационные системы, мы иногда упирались в заваленные улицы и не могли проехать, - рассказал начальникРОСН "ЗУБР". -Поэтому выбирали маршруты параллельно, двигались к местам завалов и работали".