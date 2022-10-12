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Начальники штабов вооруженных сил СНГ обсудили военное сотрудничество
В Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств, участие в котором принял начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич. Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны.
Участники заседания заслушали доклад российской стороны относительно военно-политической обстановки в мире и основных тенденциях ее развития. Также между главами делегаций состоялось обсуждение тем, связанных с практическими вопросами развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, структурой и материально-техническим оснащением и принципами деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств Содружества и проведением в 2023 году совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ "Боевое содружество".
Наряду с этим участники заседания рассмотрели проект плана работы Совета министров обороны государств Содружества на 2023 год.
По вопросу "О придании государственному учреждению "Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь" Министерства обороны Беларуси статуса базовой научно-исследовательской организации государств Содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности" с докладом выступил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе Виктор Тумар.
Принятые в рамках заседания решения будут способствовать выработке общих подходов и механизмов по развитию военного сотрудничества стран СНГ.
Фото Минобороны
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