Начало апреля в Беларуси по традиции проходит под знаком наведения порядка

По всей стране стартуют субботники. Впрочем, это не только государственная инициатива, а вклад каждого из нас в развитие страны. Особенно это важно в Год малой родины, ведь порой, чтобы добавить лоска и красоты месту, где ты родился и вырос, нужны не административные рычаги, а личное желание взять ответственность за родную землю. И с каждым годом таких все больше. Ведь именно мы в ответе за место, где живем. Так, в столице стартовал проект "Зеленый двор вместе". Принять участие в озеленении приглашают всех желающих. В режиме онлайн можно выбрать породу деревьев, кустарников для высадки на своей территории. Как проходит апрельский марафон чистоты - увидел Никита Дементьев.



Елена Некрасова уже как 18 лет озеленяет столицу. Лично посадила не одну тысячу деревьев. Сегодня такой "совершеннолетний опыт" с уверенностью передает молодежи. Тем более лишняя помощь не помешает, ведь до конца апреля в одном только Минске планируют высадить более 40 тысяч деревьев и кустов. Да и сами молодые люди с удовольствием оставляют после себя такой зеленый след.