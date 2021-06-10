Начало купального сезона: специалисты ОСВОД на посту

Вопреки расхожему выражению о том, что спасение утопающих - дело рук их самих, ОСВОД сейчас, в разгар пляжного сезона, буквально каждый час проводит рейды вдоль пляжей и мест для купания. Обращает внимание: как бы близко не находились спасатели, несоблюдение правил поведения на воде отдыхающими чревато пополнением печальной статистики. С начала года в стране на берег из воды не смог выбраться 91 человек. Среди них 12 детей.

Как не омрачить летний отдых - советы специалистов собрал Илья Цветков.

По сигналу тревоги команда спасателей загружает оборудование на борт безопасности. В бригаде водолаз, моторист и медицинский работник. Время реагирования на вызов - не более двух минут. Когда в акватории тонет человек, каждое мгновение может быть решающим.

Чем выше температура на столбиках термометров, тем больше отдыхающих на пляжах. Это значит, у работников ОСВОД по всей стране наступил по-настоящему горячий сезон. Любители заплывать за буйки на особом контроле и у спасателей Борисова. Рейды вдоль пляжей проводят раз в час круглые сутки. Напоминают элементарные правила безопасности, которые порой могут спасти жизнь.

Холодная вода чревата судорогами. Всегда они нас сопровождают - это резкое сужение сосудов и болевые ощущения, временная потеря подвижности. Чтобы избежать, надо следить за температурой воды. Также разгоряченным не следует заходить в воду. Это может привести к сердечному приступу. Выждать после еды хотя бы полчаса. Конечно же, купаться только в разрешенных местах. Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции

Среди наиболее частых причин ЧП на воде также купание в нетрезвом виде и игнорирование опасных локаций. В зоне риска прыжки в воду с обрывов и дамб. Человек в состоянии шока от переохлаждения или травмы в воде теряет способность принимать правильные решения.





Наверное, редко может прийти на ум смоделировать такую ситуацию. Вы у воды один, рядом нет спасателей, при этом вдали слышны крики о помощи. Что делать в этом случае? Однозначно - действовать.

Перед тем как добраться к тонущему, следует позвонить в МЧС. После этого при условии, что вы хорошо держитесь на воде, постараться вытащить пострадавшего на берег самостоятельно.

Статистика ЧП на воде

Более 90 человек в этом году не смогли выбраться на берег. Причем 12 из них дети. Только за последние дни 2 случая - в Крупском и Верхнедвинском районах. Спасти подростков не удалось. Отдых детей на воде требует максимальной осторожности от них самих и бдительности от родителей.

Детки до 14 лет обязательно должны находиться у воды под присмотром родителей. Им вход в воду в одиночку запрещен. Родители должны держать своих малышей на расстоянии вытянутой руки, периодически делать перерывы в купании и использовать для этого только мелководье. Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси

Самым маленьким отдыхающим специалисты ОСВОДа регулярно дают уроки безопасности на воде. Детям рассказывают о том, как не попасть в беду, как оказать первую помощь пострадавшим. Спасатели напоминают, что не стоит забывать о рыбаках на лодках и гребцах, ведь они также часто заплывают в места для купания.

Есть у нас гребцы, они пересекают иногда линию буйков. За этим особенно внимательно надо следить. Есть лодки с твердым каркасом. Столкновение с ними, когда нырнул, а потом резко выплыл на поверхность и еще вдобавок получил удар веслом, может закончиться печально. Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД

Специалисты регулярно инспектируют водохранилища. Особое внимание чистоте береговой линии и плавности входа в воду. Среди самых опасных для купания называют некоторые участки водоемов Птичь и Вяча из-за глубины и подводных источников.