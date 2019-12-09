Мокрый снег с дождем и до 6 градусов тепла в дневные часы. Начало недели будет неморозным. Завтра облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ночью и утром возможен слабый туман. Порывы ветра достигнут 10 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем до 6 градусов тепла.



