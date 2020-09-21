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Начало процесса по делу о взломе банкоматов
В суде Советского района Минска сегодня начались слушания по делу о хищении путем использования компьютерной техники на территории Минска и Могилева. Подозреваемый - 37-летний экс-сотрудник одного из банков. Как установили следователи, мужчина занимался обслуживанием банкоматов. Благодаря этомунашел у них уязвимость и украл более 12 тысяч рублей. Задержали подозреваемого в мае на улице Брикета в Минске с поличным. При обыске у него нашлись и главные улики - ноутбук со специализированным программным обеспечением и похищенные деньги - 1 400 рублей. Также установлено, что таким способом подозреваемый пользовался 5 раз с ноября 2018-го. В ходе расследования он признал вину и раскаялся в содеянном, а ущерб возместил в полном объеме.
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