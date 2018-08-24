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Начало следующей недели будет по-настоящему осенним

Белорусов в выходные ждет довольно неустойчивая погода. В субботу по западной половине дожди, местами грозы. Днем по-летнему жарко - до 31 градуса тепла. В воскресенье осадки уже в центральных и западных районах и до 25 с плюсом.

Начало следующей недели будет по-настоящему осенним. Ночью максимум 12 тепла, днем около 20.

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