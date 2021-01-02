Меры, необходимые для стимулирования развития регионов, среди прочих станут предметом большого общественного диалога. 2021 начнется в Беларуси с важного события. 11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Уже началось избрание делегатов 6-го народного вече. Завершится процедура до православного Рождества.

На обсуждение вынесут основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического движения страны. Делегаты приедут на вече не с пустыми руками, уже проделана работа по сбору предложений. Белорусы озвучивали их на диалоговых площадках и в общественных приемных.