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Начался очередной этап проверки соединений и воинских частей ВС Беларуси

Очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил начался в Беларуси.

Основной акцент - на готовность и способность выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

Мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов Вооруженных Сил. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению, выйти в назначенные районы.

В Минобороны предупредили - в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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