Начался очередной этап проверки соединений и воинских частей ВС Беларуси

Основной акцент - на готовность и способность выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

Мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов Вооруженных Сил. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению, выйти в назначенные районы.