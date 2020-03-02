Начался прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

Компания Ernst & Young начала прием заявок на участие в международном конкурсе "Предприниматель года". Уникальная премия охватывает более 60 стран мира и свыше 30 лет проводится по строгим международным стандартам. Принять участие в национальном этапе могут белорусские предприниматели и руководители высшего звена. Документы принимаются до 31 мая. Победителей определит независимое жюри, исходя из финансовых показателей бизнеса, количества созданных рабочих мест и степени новаторства в деловой практике.

Получить подробную информацию об условиях участия, а также подать заявку можно на сайте конкурса Ernst & Young "Предприниматель года".

Финальный этап конкурса пройдет в Монте-Карло.