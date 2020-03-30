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Начался ремонт еще одного путепровода на столичной кольцевой
Информация для автомобилистов. Сегодня начался ремонт еще одного путепровода на столичной кольцевой. Участок над железнодорожными путями недалеко от Ждановичей планируют отремонтировать через месяц. Движение транспорта будут ограничивать поэтапно, сейчас закрыты крайние полосы в обоих направлениях. Водителям следует учитывать это во время выбора маршрута.
Отремонтировать в этом году планируют еще несколько дорожных объектов. Скоро начнут модернизацию путепровода над улицей Тимирязева, а также Мирошниченко.
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